У Рязанова была серьёзная причина хоть на несколько секунд мелькнуть в каждом своём фильме

Рязанов не просто так снимался в эпизодах в своих фильмах

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино

У каждого режиссёра есть свои приёмы, которые отличают его "почерк" от других коллег. Одной из "фишек" Эльдара Рязанова было то, что он снимался в эпизодах почти во всех своих фильмах.

Фото: flickr.com by Blondinrikard Fröberg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не все зрители задумывались о том, что видят на экране самого Рязанова, а между тем он был и пассажиром в самолёте в "Иронии судьбы", и прохожим в "Стариках-разбойниках", и главным редактором газеты в "Дайте жалобную книгу", и замначальника станции в "Вокзале для двоих".

Можно подумать, что режиссёр снимался в таких ролях, потому что не мог найти на них подходящих актёров, но это не так. У Эльдара Александровича никогда не было нехватки артистов.

Дело в том, что Рязанов был суеверным человеком. У режиссёров есть свои особые приметы, связанные с тем, ждёт ли новый фильм успех. Съёмки в собственных фильмах были одной из таких примет для Рязанова. Мэтр верил, что, если он не мелькнёт хоть на несколько секунд на экране, его фильм провалится.