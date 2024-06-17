Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Исследование: корпоративная страховка улучшает имидж компании
"Дивный новый мир" Юрия Грымова покажут в театре "Модерн"
Эксперт Виноградова поделилась советами по восстановлению перещипанных бровей
Сколько растений нужно для квартиры разной площади
Спектакль "Скупой" едет на гастроли
Законопроект о запрете выдачи заработной платы ниже МРОТ внесен в Госдуму
Вадим Дубровицкий: "Две дамочки в сторону северу" — спектакль не для всех?"
Мобильники в виде нейроимплантов будут вживлять в мозг, предсказал Маск
Юрист Моисеев напомнил, кого освободят от комиссии за оплату услуг ЖКХ
У Рязанова была серьёзная причина хоть на несколько секунд мелькнуть в каждом своём фильме

Рязанов не просто так снимался в эпизодах в своих фильмах

1:05
Кино

У каждого режиссёра есть свои приёмы, которые отличают его "почерк" от других коллег. Одной из "фишек" Эльдара Рязанова было то, что он снимался в эпизодах почти во всех своих фильмах.

Рязанов не просто так снимался в эпизодах в своих фильмах
Фото: flickr.com by Blondinrikard Fröberg is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Не все зрители задумывались о том, что видят на экране самого Рязанова, а между тем он был и пассажиром в самолёте в "Иронии судьбы", и прохожим в "Стариках-разбойниках", и главным редактором газеты в "Дайте жалобную книгу", и замначальника станции в "Вокзале для двоих".

Можно подумать, что режиссёр снимался в таких ролях, потому что не мог найти на них подходящих актёров, но это не так. У Эльдара Александровича никогда не было нехватки артистов.

Дело в том, что Рязанов был суеверным человеком. У режиссёров есть свои особые приметы, связанные с тем, ждёт ли новый фильм успех. Съёмки в собственных фильмах были одной из таких примет для Рязанова. Мэтр верил, что, если он не мелькнёт хоть на несколько секунд на экране, его фильм провалится.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись

Среди водителей распространено мнение, что выключение двигателя при работающем кондиционере может привести к негативным последствиям.

Почему не рекомендуется глушить двигатель с включённым кондиционером
Чем подкормить огурцы в июне?
Огурцов будет навалом: в июне внесите эту подкормку из простых ингредиентов — урожайность будет высокой
Царственные лилии: сделайте это в июне и июле для пышного цветения
Заряжаем цветы на бурное цветение: в июне подкормите эх этими удобрениями
В СНБО Украины заявили, что русские расчехлили ядерное оружие Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
С ними невозможно жить: самые вредные породы собак
Шаман взлетел над залом на премии МУЗ-ТВ и стал князем Владимиром в новой опере
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Как надежно закрепить присоску на стекле автомобиля
Последние материалы
Законопроект о запрете выдачи заработной платы ниже МРОТ внесен в Госдуму
Вадим Дубровицкий: "Две дамочки в сторону северу" — спектакль не для всех?"
Мобильники в виде нейроимплантов будут вживлять в мозг, предсказал Маск
Юрист Моисеев напомнил, кого освободят от комиссии за оплату услуг ЖКХ
Григорий Лепс берёт в жёны 18-летнюю студентку Аврору Кибе
Стало известно, как сделать кошку счастливой
Европейцы осваивают насекомых как новый источник белка
Ветеринары развеяли миф о кошках
Омлет со шпинатом и помидорами: заряд бодрости на весь день
Пять советов по защите кожи до и после тренировки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников