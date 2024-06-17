У Рязанова была серьёзная причина хоть на несколько секунд мелькнуть в каждом своём фильме

У каждого режиссёра есть свои приёмы, которые отличают его "почерк" от других коллег. Одной из "фишек" Эльдара Рязанова было то, что он снимался в эпизодах почти во всех своих фильмах.
Не все зрители задумывались о том, что видят на экране самого Рязанова, а между тем он был и пассажиром в самолёте в "Иронии судьбы", и прохожим в "Стариках-разбойниках", и главным редактором газеты в "Дайте жалобную книгу", и замначальника станции в "Вокзале для двоих".
Можно подумать, что режиссёр снимался в таких ролях, потому что не мог найти на них подходящих актёров, но это не так. У Эльдара Александровича никогда не было нехватки артистов.
Дело в том, что Рязанов был суеверным человеком. У режиссёров есть свои особые приметы, связанные с тем, ждёт ли новый фильм успех. Съёмки в собственных фильмах были одной из таких примет для Рязанова. Мэтр верил, что, если он не мелькнёт хоть на несколько секунд на экране, его фильм провалится.
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