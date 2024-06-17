Свекровь Анастасии Заворотнюк рассказала, как выглядела актриса в день их знакомства

Мама Петра Чернышёва поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк

0:51 Your browser does not support the audio element. Кино

Мама Петра Чернышёва вспомнила о том, как познакомилась с Анастасией Заворотнюк и как выглядела актриса в тот памятный день.

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Мама фигуриста волновалась перед предстоящей встречей. До этого она видела Анастасию только по телевизору в сериале "Моя прекрасная няня" и не знала, какой она окажется в жизни, ведь часто экранный образ не соответствует действительности.

Когда встреча состоялась, будущая свекровь поняла, что напрасно переживала. Анастасия оказалась очень приятной в общении. Мама Петра тут же почувствовала, что эта женщина действительно предназначена её сыну.

В тот день Заворотнюк была без макияжа. Как вспоминает свекровь, актриса выглядела ещё лучше, чем в кино, и казалась настолько молодой, что напоминала девчонку.