Свекровь Анастасии Заворотнюк рассказала, как выглядела актриса в день их знакомства

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Мама Петра Чернышёва поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк

0:51
Кино

Мама Петра Чернышёва вспомнила о том, как познакомилась с Анастасией Заворотнюк и как выглядела актриса в тот памятный день.

Мама Петра Чернышёва поделилась воспоминаниями об Анастасии Заворотнюк
Фото: commons.wikimedia.org by Eistreter is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мама фигуриста волновалась перед предстоящей встречей. До этого она видела Анастасию только по телевизору в сериале "Моя прекрасная няня" и не знала, какой она окажется в жизни, ведь часто экранный образ не соответствует действительности.

Когда встреча состоялась, будущая свекровь поняла, что напрасно переживала. Анастасия оказалась очень приятной в общении. Мама Петра тут же почувствовала, что эта женщина действительно предназначена её сыну.

В тот день Заворотнюк была без макияжа. Как вспоминает свекровь, актриса выглядела ещё лучше, чем в кино, и казалась настолько молодой, что напоминала девчонку.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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