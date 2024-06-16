Зрителям не понравились первые серии 4-го сезона "Пацанов"

Зрители остались недовольны 4-м сезоном "Пацанов"

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино

Зрители оценили первые серии 4-го сезона супергеройского сериала "Пацаны" ниже предыдущих. Об этом пишет портал "Чемпионат".

Фото: flickr.com by Pat Loika is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Сообщается, что поклонники уже посмотрели первые 3 эпизода продолжения ленты. На сайте "Rotten Tomatoes" 4-й сезон получил 57% одобрения, в то время как рейтинг предыдущих составлял от 75% и выше.

Напомним, что премьера 4-го сезона "Пацанов" состоялась 13 июня. В ленте показали, как одноимённая команда антигероев пытается покончить с властью сверхлюдей и их предводителем Хоумлендером на нашей планете. Следующая серия выйдет 20 июня, а финал состоится 18 июля.