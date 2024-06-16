Зрителям не понравились первые серии 4-го сезона "Пацанов"

Зрители оценили первые серии 4-го сезона супергеройского сериала "Пацаны" ниже предыдущих. Об этом пишет портал "Чемпионат".
Сообщается, что поклонники уже посмотрели первые 3 эпизода продолжения ленты. На сайте "Rotten Tomatoes" 4-й сезон получил 57% одобрения, в то время как рейтинг предыдущих составлял от 75% и выше.
Напомним, что премьера 4-го сезона "Пацанов" состоялась 13 июня. В ленте показали, как одноимённая команда антигероев пытается покончить с властью сверхлюдей и их предводителем Хоумлендером на нашей планете. Следующая серия выйдет 20 июня, а финал состоится 18 июля.
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.