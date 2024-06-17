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Заметили только историки: в "Иване Васильевиче" есть ляп, связанный с Марфой Васильевной

Историки заметили в "Иване Васильевиче" грубую ошибку, связанную с царицей

1:04
Кино

Почти в любом историческом фильме не обходится без киноляпов. Не стала исключением и легендарная комедия Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию", и речь идёт вовсе не о путешествиях во времени.

Историки заметили в "Иване Васильевиче" грубую ошибку, связанную с царицей
Фото: commons.wikimedia.org by Martin Engelbrecht, Essen is licensed under Creative Commons CC0 License

Перемещения с помощью машины времени — обычный приём в фантастических фильмах, к этому ни у кого нет никаких претензий, зато историки заметили действительно грубую ошибку, связанную с царицей Марфой Васильевной.

Царица в исполнении Нины Масловой участвует в комедии совсем немного. Она сидит на пиру за столом рядом с царём Иваном Грозным, которого сыграл Юрий Яковлев, и выглядит цветущей и жизнерадостной молодой женщиной. В действительности она была совсем другой.

Марфа Васильевна умерла через две недели после свадьбы с Иваном Грозным. Он подозревал, что её отравили, поскольку две первые его жены тоже скоропостижно скончались после венчания. В результате расследования смерти Марфы Васильевны были казнены 14 человек.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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