Евгений Бабичев заявил, что Жанна Фриске была прекрасной актрисой

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что у певицы Жанны Фриске получилось реализовать себя и в качестве актрисы. Такое мнение он выразил изданию "NEWS.ru".
Евгений Бабичев выделил фильм "Ночной дозор", в котором Жанна Фриске сыграла Алису. По его словам, актриса и певица замечательно исполнила свою роль.
"Хорошо, что Фриске реализовалась как актриса. Это дополнительное амплуа, которое помогает, особенно если получается. Приписка к статусу, к титру — актриса, не только певица, это добавляет веса, статуса. Особенно её роль в "Ночном дозоре" — достаточно неожиданно и привлекательно — очаровательная вампирша", — заявил музкритик.
Фильм "Ночной дозор" вышел в 2004 году. По сюжету организация "Ночной Дозор" противостоит тёмным магам, вампирам и другим сверхъестественным существам.
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