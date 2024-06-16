Евгений Бабичев заявил, что Жанна Фриске была прекрасной актрисой

Музкритик Бабичев: Жанна Фриске прекрасно сыграла в "Ночном дозоре"

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что у певицы Жанны Фриске получилось реализовать себя и в качестве актрисы. Такое мнение он выразил изданию "NEWS.ru".

Фото: thebestphotos.ru by Михаил Попов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Евгений Бабичев выделил фильм "Ночной дозор", в котором Жанна Фриске сыграла Алису. По его словам, актриса и певица замечательно исполнила свою роль.

"Хорошо, что Фриске реализовалась как актриса. Это дополнительное амплуа, которое помогает, особенно если получается. Приписка к статусу, к титру — актриса, не только певица, это добавляет веса, статуса. Особенно её роль в "Ночном дозоре" — достаточно неожиданно и привлекательно — очаровательная вампирша", — заявил музкритик.

Фильм "Ночной дозор" вышел в 2004 году. По сюжету организация "Ночной Дозор" противостоит тёмным магам, вампирам и другим сверхъестественным существам.