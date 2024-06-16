Актёр Дэниэл Рэдклифф признался, что избегает известных сериалов и предпочитает реалити-шоу

Актёр Дэниэл Рэдклифф назвал сериалы, которые никогда не будет смотреть

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Дэниэл Рэдклифф с детства работает в киноиндустрии. Когда ему доверили роль Гарри Поттера, ему было всего 10 лет. Однако, назвать его заядлым киноманом нельзя.

Фото: YouTube канал Тизер ПРО by Скриншот видео YouTube канала Тизер ПРО is licensed under public domain

Недавно он отметил проекты, которые никогда не будет смотреть. В этот список попали популярные сериалы, любимые миллионами зрителей.

"Никогда не смотрел "Во все тяжкие". А также "Клан Сопрано" или "Прослушку"", — сказал актёр.

Рэдклифф предпочитает в свободное время смотреть реалити-шоу или лёгкие мультфильмы. Он сознательно избегает проектов с тяжёлыми темами и сериалов с эпизодами длительностью час и более. Актёр признался, что ему просто жалко тратить на это своё время.

Мнение Рэдклиффа сразу же подверглось критике. Некоторые комментаторы отметили, что актёру не стоило так резко высказываться о сериалах, получивших множество премий. Хейтеры уверены, что тот факт, что он их не смотрел, говорит о его ограниченном кругозоре, сообщает портал "Киноафиша"