Актёр Дэниэл Рэдклифф признался, что избегает известных сериалов и предпочитает реалити-шоу

Дэниэл Рэдклифф с детства работает в киноиндустрии. Когда ему доверили роль Гарри Поттера, ему было всего 10 лет. Однако, назвать его заядлым киноманом нельзя.
Недавно он отметил проекты, которые никогда не будет смотреть. В этот список попали популярные сериалы, любимые миллионами зрителей.
"Никогда не смотрел "Во все тяжкие". А также "Клан Сопрано" или "Прослушку"", — сказал актёр.
Рэдклифф предпочитает в свободное время смотреть реалити-шоу или лёгкие мультфильмы. Он сознательно избегает проектов с тяжёлыми темами и сериалов с эпизодами длительностью час и более. Актёр признался, что ему просто жалко тратить на это своё время.
Мнение Рэдклиффа сразу же подверглось критике. Некоторые комментаторы отметили, что актёру не стоило так резко высказываться о сериалах, получивших множество премий. Хейтеры уверены, что тот факт, что он их не смотрел, говорит о его ограниченном кругозоре, сообщает портал "Киноафиша"
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