3 факта о фильме "Титаник", которые могут удивить даже самых преданных поклонников.

Фильм "Титаник", снятый Джеймсом Кэмероном в 1997 году, стал настоящим шедевром и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Однако даже поклонники могут не знать некоторых интересных фактов о создании этого фильма.
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Импровизация ДиКаприо: легендарная фраза Джека Доусона "Я король мира!" была импровизацией Леонардо ДиКаприо. Сцена была снята в последний день съёмок, и она моментально стала одной из самых узнаваемых сцен в истории кино.
Гипотермия:Кейт Уинслет, исполнившая роль Розы, действительно перенесла переохлаждение во время съёмок сцен в холодной воде. Актриса отказалась надевать гидрокостюм, чтобы её игра выглядела более правдоподобно.
Музыкальная тема: знаменитая песня "My Heart Will Go On" стала культовой, но вначале Джеймс Кэмерон не хотел использовать вокальную композицию в фильме. Только после настойчивых убеждений композитора Джеймса Хорнера и певицы Селин Дион песня вошла в финальную версию.