Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Большинству россиян арендуемая квартира обходится в 30-50 тыс. рублей без ЖКХ
Ранее вино из воды, теперь вода из воздуха: новая разработка добывает воду из воздуха
Загородный дом Аллы Пугачевой подорожал до 152 миллионов рублей
Эксперт прогнозирует рост турпотока на Камчатке до 1 млн человек к 2030 году
Виды страховых рисков и несчастных случаев
Рецепт салата с манго и солёными огурцами
Испания возобновила импорт железа и стали из России
Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам
Эксперты назвали симптомы опасной болезни породистых собак
3 факта о фильме "Титаник", которые могут удивить даже самых преданных поклонников.

Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают

1:07
Кино

Фильм "Титаник", снятый Джеймсом Кэмероном в 1997 году, стал настоящим шедевром и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Однако даже поклонники могут не знать некоторых интересных фактов о создании этого фильма.

Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают
Фото: commons.wikimedia.org by Darina Helíková is licensed under CC BY-SA 4.0
  1. Импровизация ДиКаприо: легендарная фраза Джека Доусона "Я король мира!" была импровизацией Леонардо ДиКаприо. Сцена была снята в последний день съёмок, и она моментально стала одной из самых узнаваемых сцен в истории кино.
  2. Гипотермия: Кейт Уинслет, исполнившая роль Розы, действительно перенесла переохлаждение во время съёмок сцен в холодной воде. Актриса отказалась надевать гидрокостюм, чтобы её игра выглядела более правдоподобно.
  3. Музыкальная тема: знаменитая песня "My Heart Will Go On" стала культовой, но вначале Джеймс Кэмерон не хотел использовать вокальную композицию в фильме. Только после настойчивых убеждений композитора Джеймса Хорнера и певицы Селин Дион песня вошла в финальную версию.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Российские бойцы завладели передовым боевым роботом в зоне СВО: эстонская разработка послужит на пользу ВПК РФ

В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.

Российские бойцы завладели эстонским боевым роботом THeMIS
Почему в июне нужно вносить соль под лук?
Улучшаем урожай лука солью: когда и как вносить, чтобы получить отличный результат
Токсичность доллара раскрылась во всей красе
Масляные обработки - эффективное и безопасное средство от колорадского жука
Украинские каналы врут об окружении бойцов армии России на Агрегатном заводе Дмитрий Плотников Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова
Почему выключение двигателя при работающем кондиционере может дорого вам обойтись
Подкармливаем кабачки в июне: эти 2 средства зарядят их на обильный урожай
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Лолита раскрыла секрет похудения перед Премией МУЗ-ТВ: отказ от черешни и фруктов
Последние материалы
Рецепт салата с манго и солёными огурцами
Испания возобновила импорт железа и стали из России
Как снизить расход топлива летом: способ, о котором не стоит забывать автомобилистам
Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают
Эксперты назвали симптомы опасной болезни породистых собак
Защитить плодовые от птиц помогут шарики
Сборы мультфильма "Гарфилд" превысили 200 миллионов долларов в мировом прокате
Фигуристка Худайбердиева высмеяла желание Шнапцева "породниться" со Щербаковой
Пять легких упражнений для упругих ягодиц
Американские ученые доказали, что слоны разговаривают между собой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников