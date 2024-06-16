3 факта о фильме "Титаник", которые могут удивить даже самых преданных поклонников.

Топ-3 интересных факта о фильме "Титаник", о которых многие не знают

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Титаник", снятый Джеймсом Кэмероном в 1997 году, стал настоящим шедевром и завоевал сердца миллионов зрителей по всему миру. Однако даже поклонники могут не знать некоторых интересных фактов о создании этого фильма.

Фото: commons.wikimedia.org by Darina Helíková is licensed under CC BY-SA 4.0