Дженнифер Энистон трогательно поздравила Кортни Кокс с 60-летием, отметив её талант и преданность

Дженнифер Энистон поздравила свою коллегу по сериалу "Друзья" и близкую подругу Кортни Кокс с 60-летием, опубликовав развёрнутый пост на своей официальной странице в социальной сети. Актриса охарактеризовала подругу как "сильную женщину", чья преданность "не знает границ".
"Сегодня мы чествуем эту могучую, волшебную, загадочную, интересную, увлечённую и невероятно талантливую девушку! Независима в самом восхитительном смысле этого слова, заботится обо всех, даже если она вас не знает. Боится собак, хотя я никогда не видела, чтобы у неё было меньше двух. Яростно предана до конца", — написала Энистон.
Затем Дженнифер Энистон поделилась впечатлениями о других талантах Кортни Кокс, восхищаясь ее навыками дизайнера интерьера, сообщает портал kinonews.ru.
"Она сделает ремонт в комнате как никто другой. Заметит пятно на окне за километр. Её не волнует, что думают другие люди. Я не могу представить мир без неё. Для меня огромная честь называть её одной из моих лучших подруг на всю жизнь. С днём рождения, СИСИ. Я люблю тебя!", — добавила она.
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