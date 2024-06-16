Дженнифер Энистон трогательно поздравила Кортни Кокс с 60-летием, отметив её талант и преданность

Дженнифер Энистон поздравила Кортни Кокс с 60-летием трогательным постом

1:19 Your browser does not support the audio element. Кино

Дженнифер Энистон поздравила свою коллегу по сериалу "Друзья" и близкую подругу Кортни Кокс с 60-летием, опубликовав развёрнутый пост на своей официальной странице в социальной сети. Актриса охарактеризовала подругу как "сильную женщину", чья преданность "не знает границ".

Фото: commons.wikimedia.org by Albert Domasin is licensed under CC BY-SA 2.0

"Сегодня мы чествуем эту могучую, волшебную, загадочную, интересную, увлечённую и невероятно талантливую девушку! Независима в самом восхитительном смысле этого слова, заботится обо всех, даже если она вас не знает. Боится собак, хотя я никогда не видела, чтобы у неё было меньше двух. Яростно предана до конца", — написала Энистон.

Затем Дженнифер Энистон поделилась впечатлениями о других талантах Кортни Кокс, восхищаясь ее навыками дизайнера интерьера, сообщает портал kinonews.ru.