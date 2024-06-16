Представители 49 стран подали заявки на участие в Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC 2024 в Красноярске

Почти 50 стран подали заявки на фестиваль документального кино в Красноярске

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На участие в Международном фестивале авторского документального кино SiberiaDOC, который состоится в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря 2024 года, подали заявки представители 49 стран. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

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"Заявки на участие в Международном кинофестивале авторского документального кино SiberiaDOC уже подали 49 стран. Нам поступили 353 фильма", — уточнили организаторы.

Среди участников — режиссёры из Аргентины, Германии, Ирана, Китая, России, Франции и других стран.

Фестиваль пройдет в Красноярске с 29 ноября по 8 декабря 2024 года. В этом году жюри выберет лучшие документальные фильмы в категориях короткометражных и полнометражных работ. Отдельное внимание будет уделено фильмам из России.

Международный кинофестиваль SiberiaDOC проводится в Красноярске с 2023 года. В 2023 году на конкурс было отобрано 20 работ из 15 стран. Гран-при получил иранский фильм "Один" режиссёра Джафара Наджафи. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Красноярского края.