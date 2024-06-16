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Интересные факты о кастинге фильма "Эдвард руки-ножницы": почему Джонни Депп заменил Тома Круза

Как Джонни Депп обошёл Тома Круза на кастинге "Эдвард руки-ножницы"

1:01
Кино

Именно благодаря участию в фильмах Тима Бёртона Джонни Депп смог взлететь в своей карьере. Однако это могло бы не произойти, ведь на роль в "Эдварде руки-ножницы" уже рассматривали другого актера.

Как Джонни Депп обошёл Тома Круза на кастинге "Эдвард руки-ножницы"
Фото: commons.wikimedia.org by Bielbienneboy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Когда режиссёр начал работу над этим необычным фильмом, он проводил пробы с Томом Хэнксом и даже Майклом Джексоном. Однако его фаворитом на роль был Том Круз, который сам был очень заинтересован в этом проекте.

Всё изменилось в последний день кастинга, когда перед Бёртоном появился робкий Джонни Депп. Накануне он пытался отменить встречу с режиссёром, сомневаясь в своих силах, так как страдал от синдрома самозванца. Тем не менее, поддавшись на уговоры своего менеджера, он пришел на пробы и смог впечатлить Бёртона своим талантом, заняв место Тома Круза.

Усилия Джонни Деппа были по достоинству оценены. Необычный образ в фильме принёс ему первую номинацию на "Золотой глобус".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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