Именно благодаря участию в фильмах Тима Бёртона Джонни Депп смог взлететь в своей карьере. Однако это могло бы не произойти, ведь на роль в "Эдварде руки-ножницы" уже рассматривали другого актера.
Когда режиссёр начал работу над этим необычным фильмом, он проводил пробы с Томом Хэнксом и даже Майклом Джексоном. Однако его фаворитом на роль был Том Круз, который сам был очень заинтересован в этом проекте.
Всё изменилось в последний день кастинга, когда перед Бёртоном появился робкий Джонни Депп. Накануне он пытался отменить встречу с режиссёром, сомневаясь в своих силах, так как страдал от синдрома самозванца. Тем не менее, поддавшись на уговоры своего менеджера, он пришел на пробы и смог впечатлить Бёртона своим талантом, заняв место Тома Круза.
Усилия Джонни Деппа были по достоинству оценены. Необычный образ в фильме принёс ему первую номинацию на "Золотой глобус".
В зоне СВО российскими бойцами был захвачен эстонский боевой робот THeMIS, который представляет интерес для российских инженеров.