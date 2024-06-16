От зелёного кода до модных трендов: пять интересных фактов о фильме "Матрица", которые вас удивят

Топ-5 интересных фактов о фильме "Матрица", которые могут удивить любого

1:45 Your browser does not support the audio element. Кино

"Матрица" — культовый фильм, выпущенный в 1999 году, который до сих пор вызывает восхищение у зрителей по всему миру. Вот пять интересных фактов о этом шедевре киноискусства:

Фото: flickr.com by Jesse Radonski is licensed under CC BY 2.0

Код "Матрицы"

Знаменитый зелёный код, который вы видите на экране, когда показывается внутренняя работа Матрицы, на самом деле состоит из перевернутых символов японского языка. Художник по спецэффектам Саймон Уайтли, создавший этот код, признался, что он просто отсканировал рецепты из японской кулинарной книги своей жены.

Тренировки актёров

Актёры фильма, включая Киану Ривза, Кэрри-Энн Мосс и Лоренса Фишберна, прошли интенсивные тренировки по боевым искусствам. Тренировки длились по шесть месяцев и включали обучение кунг-фу, что позволило актёрам выполнять сложные трюки и сражения самостоятельно.

Влияние на моду

После выхода "Матрицы" в 1999 году чёрные кожаные пальто и очки в стиле "киберпанк" стали настоящим модным трендом. Этот стиль оказал влияние на модную индустрию и до сих пор ассоциируется с образом персонажей фильма.

Роль Нео

Киану Ривз не был первым выбором на роль Нео. Роль предлагали Брэду Питту, Леонардо Ди Каприо и даже Уиллу Смиту, который отказался в пользу съёмок в фильме "Дикий, дикий Запад".

Философия и религия

Фильм наполнен философскими и религиозными аллюзиями. В нём можно найти отсылки к буддизму, христианству и античной философии, что добавляет глубину сюжету и позволяет зрителям по-новому смотреть на реальность.