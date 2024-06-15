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Звезда сериала "Слово пацана" Леон Кемстач рассказал, получит ли актёрское образование

Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач планирует пройти обучение на актёра

1:06
Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач рассказал в интервью изданию "StarHit", что планирует пройти обучение на актёра.

Звезда "Слова пацана" Леон Кемстач планирует пройти обучение на актёра
Фото: pxhere.com by NIKON D7100 is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исполнитель роли Пальто в ленте Жоры Крыжовникова сообщил, что пока ещё не знает, какое высшее образование получит. Однако он уверен, что прохождение актёрских курсов ему не понадобится. 

"Относительно высшего образования я пока ещё толком не определился, хочу отталкиваться от того, что будет на тот момент времени. В любом случае, какое-то актёрское обучение я планирую проходить. Курсы? Честно, не думаю, что мне понадобятся какие-то курсы, потому что пройдёт ещё около 4-х лет — и за это время я наработаю того опыта, тех навыков, которых никакие курсы не дадут. Но я точно хочу получить ещё какое-то высшее образование помимо актёрского", — рассказал Леон Кемстач.

Ранее Анна Пересильд заверила, что выучится на актрису. По словам звезды "Слова пацана", она хочет хорошо знать технику.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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