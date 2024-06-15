На кинофестивале в Мумбаи покажут российский фильм "Последняя смена" Аскера Унаева

Российский фильм режиссёра Аскера Унаева "Последняя смена" примет участие в Международном кинофестивале короткометражных, документальных и анимационных картин в Мумбаи. Об этом пишет агентство ТАСС.
Картина представлена в номинации "Лучший короткометражный игровой фильм". В проекте покажут последнюю смену почтальонов, которые работают в горных поселениях. Они встречают редких обитателей суровых краёв и прощаются с уходящим в историю миром.
Международный фестиваль документальных, короткометражных и анимационных картин в Мумбаи является самым старым и крупным мероприятием в Южной Азии, которое посвящено неигровым фильмам. В общей сумме на кинофестивале продемонстрируют 314 проектов из 59 государств.
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