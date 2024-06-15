Рассел Кроу признался, что мог бы сыграть Арагорна в фильмах "Властелин колец"

Актёр Рассел Кроу признался, что отказался претендовать на роль Арагорна во "Властелине колец" после общения с режиссёром Питером Джексоном. Об этом пишет издание "GQ".
Расселу Кроу во время разговора показалось, что режиссёр хочет отдать роль кому-то другому.
"Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссёры, если они действительно хотят привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у Джексона уже есть на примете кто-то другой на данную роль. А я, согласившись, только помешаю его планам", — рассказал актёр.
Напомним, что Арагорн является одним из главных персонажей во вселенной "Властелина колец". В фильмах его роль исполнил Вигго Мортенсен.
Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.