Рассел Кроу признался, что мог бы сыграть Арагорна в фильмах "Властелин колец"

Рассел Кроу признался, что отказался от роли Арагорна во "Властелине колец"

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Актёр Рассел Кроу признался, что отказался претендовать на роль Арагорна во "Властелине колец" после общения с режиссёром Питером Джексоном. Об этом пишет издание "GQ".

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Расселу Кроу во время разговора показалось, что режиссёр хочет отдать роль кому-то другому.

"Я разговаривал с Питером Джексоном по телефону, и он не говорил тех вещей, которые говорят режиссёры, если они действительно хотят привлечь вас к проекту. У меня возникло ощущение, что у Джексона уже есть на примете кто-то другой на данную роль. А я, согласившись, только помешаю его планам", — рассказал актёр.

Напомним, что Арагорн является одним из главных персонажей во вселенной "Властелина колец". В фильмах его роль исполнил Вигго Мортенсен.