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Как Тим Бёртон переработал классическую историю Роальда Даля в своей версии "Чарли и шоколадная фабрика"

Главные отличия фильма "Чарли и шоколадная фабрика" Тима Бёртона от книги

Кино

Тим Бёртон значительно изменил повесть Роальда Даля "Чарли и шоколадная фабрика" при подготовке к экранизации. Многие моменты в фильме существенно отличаются от сюжета книги. Некоторые аспекты Бёртон преувеличил, а другие, наоборот, заметно уменьшил.

Главные отличия фильма "Чарли и шоколадная фабрика" Тима Бёртона от книги
Фото: flickr.com by Geoffrey Chandler is licensed under CC BY 2.0

Например, в фильме режиссёр решил смягчить изображение ужасной бедности, в которой жила семья Чарли, и не показывал её в полной мере. В то же время, вредные черты детей, выигравших билеты наряду с Чарли, были сильно преувеличены и высмеяны.

Причина в том, что Бёртон неоднократно признавался в своей неприязни к капризным детям, поэтому он охотно насмехался над ними в фильме.

Самое большое отклонение от книги — это предложение Вонки. В оригинале Вонка никогда не предлагал Чарли оставить свою семью ради фабрики. Наоборот, он пригласил его вместе с семьёй.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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