Актриса Софья Зайка призналась, что хотела бы сняться в проекте, похожем на "Слово пацана"

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Актриса Софья Зайка заявила, что "Слово пацана" учит родителей развивать детей

1:03
Кино

Актриса Софья Зайка заявила, что романтизация зрителями персонажей сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не является проблемой ленты. Такое мнение она выразила на YouTube-канале "Светлана Баласанян".

Актриса Софья Зайка заявила, что "Слово пацана" учит родителей развивать детей
Фото: flickr.com by Lucélia Ribeiro is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По словам Софьи Зайки, сериал Жоры Крыжовникова показал, что много детей не знают, чем можно заняться. Поэтому "Слово пацана" учит родителей их развивать.

"То, что люди стали подражать героям сериала и романтизировать персонажей — это не проблема фильма. Фильм как раз показал, что у нас много детей, которые не знают, чем заняться. Это поучительная история и хороший пинок многим родителям, чтобы они начали заниматься с детьми и развивать их", — сообщила актриса.

При этом Софья Зайка добавила, что ей очень понравился сериал "Слово пацана". Она хотела бы сняться в таком проекте.

Ранее Pravda.Ru писала, что жена Рузиля Минекаева пожаловалась на выкрики поклонников мужа под окном дома.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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