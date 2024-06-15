Актриса Софья Зайка призналась, что хотела бы сняться в проекте, похожем на "Слово пацана"

Актриса Софья Зайка заявила, что романтизация зрителями персонажей сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" не является проблемой ленты. Такое мнение она выразила на YouTube-канале "Светлана Баласанян".
По словам Софьи Зайки, сериал Жоры Крыжовникова показал, что много детей не знают, чем можно заняться. Поэтому "Слово пацана" учит родителей их развивать.
"То, что люди стали подражать героям сериала и романтизировать персонажей — это не проблема фильма. Фильм как раз показал, что у нас много детей, которые не знают, чем заняться. Это поучительная история и хороший пинок многим родителям, чтобы они начали заниматься с детьми и развивать их", — сообщила актриса.
При этом Софья Зайка добавила, что ей очень понравился сериал "Слово пацана". Она хотела бы сняться в таком проекте.
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