Леон Кемстач заявил, что между ним и Рузилем Минекаевым нет конкуренции

Леон Кемстач признался, что берёт пример с Рузиля Минекаева

0:54 Your browser does not support the audio element. Кино

Звезда сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" Леон Кемстач рассказал, на каких актёров ориентируется в профессии. Об этом он сообщил изданию "StarHit".

Фото: flickr.com by Christine Zenino is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Исполнитель роли Пальто в ленте Жоры Крыжовника признался, что берёт пример с Рузиля Минекаева, Ивана Янковского, а также Александра Петрова.

"Есть такой актёр Рузиль Минекаев, но он пока не сильно известен. Хороший парень, я на него ориентируюсь. Иван Янковский, конечно же, Александр Петров", — сообщил Леон Кемстач.

При этом актёр добавил, что с Рузилем Минекаевым у него нет конкуренции — они слишком отличаются друг от друга. Поэтому им поступают разные предложения о съёмках.

Ранее Pravda.Ru писала, что Леон Кемстач исполнит главную роль в фильме про искусственный интеллект.