Актёр сериала "Дом Дракона" Мэтт Смит рассказал, когда начнутся съёмки третьего сезона

Мэтт Смит сообщил, что съёмки третьего сезона "Дома Дракона" начнутся до конца года

0:46 Your browser does not support the audio element. Кино

Актёр Мэтт Смит сообщил, когда начнутся съёмки третьего сезона "Дома Дракона", приквела "Игры престолов". Об этом пишет издание "The Guardian".

Фото: moonxels.deviantart.com by David Demaret is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Мэтт Смит заявил, что съёмки продолжения сериала стартуют до конца 2024 года. При этом компания "HBO" официально объявила о продлении ленты на третий сезон несколько дней назад. Детали сюжета, сроки выхода и другие подробности пока не сообщаются.

Действие "Дома Дракона" разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов". В сериале показали битву за власть между ветвями дома Таргариенов. Мэтт Смит исполнил в проекте роль Деймона Таргариена.