Актёр сериала "Дом Дракона" Мэтт Смит рассказал, когда начнутся съёмки третьего сезона

Актёр Мэтт Смит сообщил, когда начнутся съёмки третьего сезона "Дома Дракона", приквела "Игры престолов". Об этом пишет издание "The Guardian".
Мэтт Смит заявил, что съёмки продолжения сериала стартуют до конца 2024 года. При этом компания "HBO" официально объявила о продлении ленты на третий сезон несколько дней назад. Детали сюжета, сроки выхода и другие подробности пока не сообщаются.
Действие "Дома Дракона" разворачивается за 200 лет до событий "Игры престолов". В сериале показали битву за власть между ветвями дома Таргариенов. Мэтт Смит исполнил в проекте роль Деймона Таргариена.
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