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Премьера фильма о группе "Руки Вверх!" состоится осенью

Художественный фильм "Руки Вверх!" выйдет 10 октября

1:09
Кино

Музыкант Сергей Жуков на "Премии МУЗ-ТВ" сообщил, что фильм о группе "Руки Вверх!" выйдет 10 октября. Об этом он заявил изданию "NEWS.ru".

Художественный фильм "Руки Вверх!" выйдет 10 октября
Фото: unsplash.com by Yvette de Wit is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сергей Жуков добавил, что в картине будут присутствовать песни "Руки Вверх!". Кроме того, благодаря проекту зрители смогут лучше понять историю музыканта, а также самой группы.

"10 октября выходит художественный детективный фильм "Руки Вверх!", в нём будут и хиты группы. Там мы постарались с самого детства рассказать, как всё было по-настоящему. Ну, не всё, поскольку живём в едином пространстве шоу-бизнеса. Но можно будет получить новое понимание, кто такой Сергей Жуков. Было 28 лет каторжного труда и с золотой ложечки нас никто не кормил <...>. В фильме снимался и Алексей Потехин, без него группы "Руки Вверх!" не существует", — сообщил он.

Ранее Pravda.Ru писала, что продюсер и музкритик Павел Рудченко предложил снять сериалы о группах "Стрелки", "Гости из будущего", а также "Руки Вверх!".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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