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Премьера фильма выпускницы ВГИКа "Ласточка" состоится на Шанхайском кинофестивале

На Шанхайском кинофестивале покажут фильм выпускницы ВГИКа

0:56
Кино

Фильм выпускницы ВГИКа Малики Мухамеджан "Ласточка" покажут на 26-м Шанхайском международном кинофестивале. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу продюсерского центра "ВГИК-Дебют".

На Шанхайском кинофестивале покажут фильм выпускницы ВГИКа
Фото: commons.wikimedia.org by Runner1616 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В 2023 году Малика Мухамеджан уже привозила короткометражную "Ласточку" на Шанхайский кинофестиваль. Однако теперь на мероприятии покажут полнометражный фильм. 

Съёмки картины проходили на территории Казахстана. По сюжету главная героиня Карлыгаш [Ласточка — ред.] живёт вместе с супругом Ильясом в степи, в отдалённом поселении. Однако быт героев неожиданно меняется с приездом в аул путешественника Луи.

Шанхайский международный кинофестиваль продлится до 23 июня. На мероприятии покажут работы из 64 стран мира.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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