Генри Кавилл уже начал практиковаться боям на мечах ради фильма "Горец"

Премьера перезапуска фильма "Горец" может состояться в 2026 году. Об этом пишет портал "Redanian Intelligence".
Сообщается, что съёмки должны стартовать в первом квартале 2025 года. Картину будут снимать в Шотландии, Италии и Гонконге. Режиссёром "Горца" выступит Чад Стахелски, а главную роль исполнит Генри Кавилл. Актёр уже начал практиковаться боям на мечах ради участия в фильме.
Оригинальная картина "Горец" вышла в 1986 году. По сюжету в прошлом Коннор Маклауд необъяснимым образом воскрес после поражения в битве. Впоследствии учителем героя стал испанский дворянин, который объяснил ему, что он принадлежит к бессмертной расе воинов. Теперь сражение между Коннором Маклаудом и врагом Курганом продолжается в современности.
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