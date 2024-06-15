Генри Кавилл уже начал практиковаться боям на мечах ради фильма "Горец"

Новый фильм "Горец" может выйти в 2026 году

0:58 Your browser does not support the audio element. Кино

Премьера перезапуска фильма "Горец" может состояться в 2026 году. Об этом пишет портал "Redanian Intelligence".

Фото: flickr.com by Gage Skidmore is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Сообщается, что съёмки должны стартовать в первом квартале 2025 года. Картину будут снимать в Шотландии, Италии и Гонконге. Режиссёром "Горца" выступит Чад Стахелски, а главную роль исполнит Генри Кавилл. Актёр уже начал практиковаться боям на мечах ради участия в фильме.

Оригинальная картина "Горец" вышла в 1986 году. По сюжету в прошлом Коннор Маклауд необъяснимым образом воскрес после поражения в битве. Впоследствии учителем героя стал испанский дворянин, который объяснил ему, что он принадлежит к бессмертной расе воинов. Теперь сражение между Коннором Маклаудом и врагом Курганом продолжается в современности.