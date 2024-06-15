Стало известно минимальное число гостей Шанхайского международного кинофестиваля

Минимум 450 тысяч человек посетят 26-й Шанхайский международный кинофестиваль. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сведения оргкомитета.
Сообщается, что уже распродано около полумиллиона билетов. Таким образом количество гостей мероприятия превысит показатель прошлого года. При этом примерно 70% человек, которые купили билеты, являются жителями Шанхая. Ещё около 135 тысяч зрителей приедут из других городов Китая, а также государств. В общей сумме на кинофестивале продемонстрируют 461 проект из 64 разных стран мира. Всего запланировано 1624 показа.
Первый Шанхайский международный фестиваль состоялся в 1993-м. В этом году он пройдёт с 14 по 23 июня.
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