Стало известно минимальное число гостей Шанхайского международного кинофестиваля

Шанхайский кинофестиваль посетят минимум 450 тысяч человек

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Минимум 450 тысяч человек посетят 26-й Шанхайский международный кинофестиваль. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на сведения оргкомитета.

Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что уже распродано около полумиллиона билетов. Таким образом количество гостей мероприятия превысит показатель прошлого года. При этом примерно 70% человек, которые купили билеты, являются жителями Шанхая. Ещё около 135 тысяч зрителей приедут из других городов Китая, а также государств. В общей сумме на кинофестивале продемонстрируют 461 проект из 64 разных стран мира. Всего запланировано 1624 показа.

Первый Шанхайский международный фестиваль состоялся в 1993-м. В этом году он пройдёт с 14 по 23 июня.