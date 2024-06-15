Звезда "Универа" Анна Хилькевич планирует изменить имя младшей дочери

Анна Хилькевич изменит имя дочери с Марии на Анну-Марию

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Актриса Анна Хилькевич призналась, что планирует сменить младшей дочери имя. Об этом она заявила порталу "Страсти".

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Анна Хилькевич объяснила, что имя Анна-Мария — очень красивое. Кроме того, в прошлом дочь актрисы называла себя Аней.

"Мы поняли, что её надо было назвать Анна-Мария. Это так красиво, нам это очень нравится, у нас в семье все на букву "А". И она себя маленькая называла Аней. Я на следующей неделе иду, буду менять ребёнку имя. Но она всё равно останется Машенькой, а в документе будет Анной-Марией", — рассказала звезда сериала "Универ".

При этом дочь актрисы после разговора о смене имени призналась, что хочет быть Александрой.

Ранее Pravda.Ru писала, что Анна Хилькевич опасалась рожать первого ребёнка.