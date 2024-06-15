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Второй и третий сезоны сериала "Игра в кальмара" снимали вместе

Следующие 2 сезона "Игры в кальмара" снимали одновременно

0:53
Кино

Второй и третий сезоны ленты "Игра в кальмара" снимали одновременно. Об этом пишет издание "OSEN".

Следующие 2 сезона "Игры в кальмара" снимали одновременно
Фото: flickr.com by Silvio Tanaka is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Съёмочный процесс занял 11 месяцев. Премьера второго сезона состоится в декабре 2024 года. Однако точная дата выхода пока не сообщается. В продолжении снова можно будет увидеть Кон Ю, Кан Ха Ныль и других актёров. При этом известно, что в следующем сезоне покажут историю главного героя после победы в шоу. Он планирует отомстить его создателям.

По сюжету первого сезона "Игры в кальмара" Сон Ги-хун соглашается стать участником реалити-шоу. Согласно условиям, победитель получает крупную сумму денег. Однако оказывается, что проигравшие не смогут вернуться домой живыми.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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