Стало известно, чему будет посвящён следующий сезон ленты "Фоллаут"

Второй сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса

0:55 Your browser does not support the audio element. Кино

Шоураннер сериала "Фоллаут" Женева Робертсон-Дуорет рассказала, про что будет второй сезон ленты. Об этом пишет портал "Coming Soon".

Фото: flickr.com by RAF-YYC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Шоураннер сообщила, что следующий сезон "Фоллаута" будет посвящён исследованию мира Нью-Вегаса.

"Нью-Вегас — это игра, которой мы по-настоящему восхищаемся во многих отношениях. В этом эпизоде так много мифологии, что мы очень рады возможности познакомиться с ней поближе. В "Fallout New Vegas" большое количество замечательных идей и событий. И в то же время это очень мрачное место", — рассказала она.

По сюжету "Фоллаута" человечество вынуждено жить в специальных убежищах — ранее на планете произошла ядерная война. Однажды отца Люси Маклин похищают неизвестные. Героиня вынуждена отправиться на его поиски.