Стало известно, какого сезона "Дома Дракона" россияне ждали больше

Жители России ждут второй сезон ленты "Дом Дракона" больше, чем первый. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные "Кинопоиска".
Сообщается, что проект набрал 36 баллов интереса незадолго до выхода первого сезона (с 15 по 21 августа 2022 года). В то же время следующий сезон собрал с 3 по 9 июня 51 очко. При этом россияне интересуются и оригинальным сериалом — "Игра престолов". С 15 апреля лента входит в топ наиболее популярных картин жителей нашей страны.
Премьера второго сезона "Дома Дракона" состоится 16 июня. Он будет включать в себя 8 эпизодов.
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