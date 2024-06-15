Стало известно, какого сезона "Дома Дракона" россияне ждали больше

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Россияне ждут выхода второго сезона "Дома Дракона" больше, чем первый

0:47
Кино

Жители России ждут второй сезон ленты "Дом Дракона" больше, чем первый. Об этом пишет портал "Чемпионат" со ссылкой на данные "Кинопоиска".

Россияне ждут выхода второго сезона "Дома Дракона" больше, чем первый
Фото: youtube by Иванова Ольга is licensed under public domain

Сообщается, что проект набрал 36 баллов интереса незадолго до выхода первого сезона (с 15 по 21 августа 2022 года). В то же время следующий сезон собрал с 3 по 9 июня 51 очко. При этом россияне интересуются и оригинальным сериалом — "Игра престолов". С 15 апреля лента входит в топ наиболее популярных картин жителей нашей страны.

Премьера второго сезона "Дома Дракона" состоится 16 июня. Он будет включать в себя 8 эпизодов.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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