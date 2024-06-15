В Санкт-Петербурге начались съёмки сериала о группе, которая раскрывает загадочные преступления

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала "Крестоносцы". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
В качестве режиссёра проекта выступает Александр Колесник, а продюсеров — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. В актёрском составе можно будет увидеть Дениса Васильева, Екатерину Домашенко, Александра Кононца и других.
По сюжету ленты Константин Крестоносцев выступает лидером группы, которая раскрывает странные и запутанные преступления. Главный герой является скептиком. Тем не менее, однажды он сталкивается с необъясним с точки зрения науки явлением.
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