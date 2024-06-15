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В Санкт-Петербурге начались съёмки сериала о группе, которая раскрывает загадочные преступления

Начались съёмки детективного сериала "Крестоносцы"

0:42
Кино

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала "Крестоносцы". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Начались съёмки детективного сериала "Крестоносцы"
Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

В качестве режиссёра проекта выступает Александр Колесник, а продюсеров — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. В актёрском составе можно будет увидеть Дениса Васильева, Екатерину Домашенко, Александра Кононца и других.

По сюжету ленты Константин Крестоносцев выступает лидером группы, которая раскрывает странные и запутанные преступления. Главный герой является скептиком. Тем не менее, однажды он сталкивается с необъясним с точки зрения науки явлением.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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