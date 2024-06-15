В Санкт-Петербурге начались съёмки сериала о группе, которая раскрывает загадочные преступления

Начались съёмки детективного сериала "Крестоносцы"

0:42 Your browser does not support the audio element. Кино

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки детективного сериала "Крестоносцы". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

В качестве режиссёра проекта выступает Александр Колесник, а продюсеров — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. В актёрском составе можно будет увидеть Дениса Васильева, Екатерину Домашенко, Александра Кононца и других.

По сюжету ленты Константин Крестоносцев выступает лидером группы, которая раскрывает странные и запутанные преступления. Главный герой является скептиком. Тем не менее, однажды он сталкивается с необъясним с точки зрения науки явлением.