Александр Домогаров-младший снял своё имя с титров сериала "Она такая классная"

Александр Домогаров-младший отказался быть режиссёром сериала "Она такая классная". Об этом пишет Telegram-канал "Комендант кинокрепости".
Бывший режиссёр картины сообщил, что у него возникли разногласия на этапе монтажа.
"К сожалению, я принял тяжёлое для себя решение убрать своё имя из титров. Хотя проект мне очень дорог. Но я не могу позволить себе остаться в титрах из-за творческих разногласий", — рассказал Александр Домогаров-младший.
Премьера ленты состоится на фестивале сериалов "Пилот", который пройдёт в Иваново с 20 по 23 июня. По сюжету главный герой с аутизмом влюбляется в порноактрису и решает познакомиться с ней.
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