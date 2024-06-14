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Александр Домогаров-младший снял своё имя с титров сериала "Она такая классная"

Сериал "Она такая классная" остался без режиссёра

0:47
Кино

Александр Домогаров-младший отказался быть режиссёром сериала "Она такая классная". Об этом пишет Telegram-канал "Комендант кинокрепости".

Сериал "Она такая классная" остался без режиссёра
Фото: Travail personnel by Coyau is licensed under Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported

Бывший режиссёр картины сообщил, что у него возникли разногласия на этапе монтажа. 

"К сожалению, я принял тяжёлое для себя решение убрать своё имя из титров. Хотя проект мне очень дорог. Но я не могу позволить себе остаться в титрах из-за творческих разногласий", — рассказал Александр Домогаров-младший.

Премьера ленты состоится на фестивале сериалов "Пилот", который пройдёт в Иваново с 20 по 23 июня. По сюжету главный герой с аутизмом влюбляется в порноактрису и решает познакомиться с ней.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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