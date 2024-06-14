В Санкт-Петербурге начались съёмки сериала о секретном спецотделе под видом брачного агентства

Стартовали съёмки детективного сериала "Блонды"

0:47 Your browser does not support the audio element. Кино

В Санкт-Петербурге начались съёмки детективного сериала "Блонды". Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

Фото: flickr.com by dynamosquito from France is licensed under Creative Commons Attribution-Share 2.0 Generic

В качестве режиссёра ленты выступает Михаил Вассербаум, а продюсеров — Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Главные роли исполняют Данила Якушев, Анна Богомолова, Дарья Ленда и Марина Гончарова. Дата выхода сериала пока не сообщается.

В центре сюжета находятся участники секретного спецотдела для раскрытия особо запутанных преступлений в Санкт-Петербурге. Их офис существует под видом брачного агентства, которое называется "Блонды". Курирует спецотдел следователь Смолов. В нём состоят 3 очень разные девушки.