Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер исполнят главные роли в сериале по роману Стивена Кинга "Институт"

Актёры Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер исполнят главные роли в предстоящей многосерийной экранизации романа Стивена Кинга "Институт". Об этом пишет портал "Deadline".
В качестве режиссёра сериала выступит Джек Бендер. При этом он будет являться и исполнительным продюсером картины. Съёмки начнутся в Новой Шотландии позднее в 2024 году. Дата выхода ленты и другие подробности пока не сообщаются.
По сюжету произведения Стивена Кинга главный герой Люк Эллис оказывается в странном заведении под названием "Институт". Там он знакомится с детьми, которые тоже были похищены. Они обладают особыми способностями. В это время в соседний город приезжает бывший офицер полиции Тим Джеймисон. Ему и Люку ещё предстоит встретиться.
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