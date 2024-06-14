Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер исполнят главные роли в сериале по роману Стивена Кинга "Институт"

По роману Стивена Кинга "Институт" снимут сериал

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Актёры Бен Барнс и Мэри-Луиз Паркер исполнят главные роли в предстоящей многосерийной экранизации романа Стивена Кинга "Институт". Об этом пишет портал "Deadline".

Фото: commons.wikimedia.org by Ioannasargioti is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В качестве режиссёра сериала выступит Джек Бендер. При этом он будет являться и исполнительным продюсером картины. Съёмки начнутся в Новой Шотландии позднее в 2024 году. Дата выхода ленты и другие подробности пока не сообщаются.

По сюжету произведения Стивена Кинга главный герой Люк Эллис оказывается в странном заведении под названием "Институт". Там он знакомится с детьми, которые тоже были похищены. Они обладают особыми способностями. В это время в соседний город приезжает бывший офицер полиции Тим Джеймисон. Ему и Люку ещё предстоит встретиться.