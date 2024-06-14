Стало известно, кто может исполнить главную роль в фильме про НЛО Стивена Спилберга

Актриса Эмили Блант может исполнить главную роль в фильме Стивена Спилберга про НЛО. Об этом пишет портал "Deadline".
Сейчас Эмили Блант ведёт переговоры о своём участии в картине. При этом известно, что ведущих актёров будет двое.
Картина выйдет на экраны 15 мая 2026 года. Сценарий к ней напишет Дэвид Кепп. Ранее он работал над "Парком Юрского периода", "Войной миров" и другими проектами. Подробности сюжета пока не сообщаются. Однако они должны появиться в ближайшее время.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Великобритании не исключают существование жизни на других планетах.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.