Бывшая звезда фильмов "Marvel" Джонатан Мейджорс получит награду за упорство

Организаторы "Hollywood Unlocked Impact Awards" назвали победителей своей следующей церемонии, пишет издание "The Hollywood Reporter".
Среди будущих лауреатов награды числится экс-звезда фильмов "Marvel" Джонатан Мейджорс. Сообщается, что актёр получит премию за упорство. Её удостаиваются люди, которые "продолжают вдохновлять, независимо от того, с какими невзгодами они сталкиваются".
В 2023-м бывшая девушка Джонатана Мейджорса обвинила его в насилии по отношению к ней. Суд признал актёра виновным в апреле 2024-го и приговорил к году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию. При этом от кандидатуры Джонатана Мейджорса отказались многие крупные американские бренды.
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