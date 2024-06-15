Бывшая звезда фильмов "Marvel" Джонатан Мейджорс получит награду за упорство

Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс удостоится награды за упорство

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Организаторы "Hollywood Unlocked Impact Awards" назвали победителей своей следующей церемонии, пишет издание "The Hollywood Reporter".

Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди будущих лауреатов награды числится экс-звезда фильмов "Marvel" Джонатан Мейджорс. Сообщается, что актёр получит премию за упорство. Её удостаиваются люди, которые "продолжают вдохновлять, независимо от того, с какими невзгодами они сталкиваются".

В 2023-м бывшая девушка Джонатана Мейджорса обвинила его в насилии по отношению к ней. Суд признал актёра виновным в апреле 2024-го и приговорил к году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию. При этом от кандидатуры Джонатана Мейджорса отказались многие крупные американские бренды.