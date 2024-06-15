Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стали известны марки автомобилей, которые чаще остальных отправляются на штрафстоянку
Выбираем лучшие препараты для обработки томатов
Express: самыми вредными для здоровья являются готовые покупные бутерброды
Студент из Краснодара выиграл поездку в Арктику на Всероссийском форуме
Самыми опасными собаками оказались не ротвейлеры и не бультерьеры
По "Времени приключений" снимут 2 мультсериала и фильм
Врач назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять автолюбителям
Россияне выбирают ближнее зарубежье для летнего отдыха
Эффективные способы предотвратить осыпание плодов вишни
Бывшая звезда фильмов "Marvel" Джонатан Мейджорс получит награду за упорство

Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс удостоится награды за упорство

0:52
Кино

Организаторы "Hollywood Unlocked Impact Awards" назвали победителей своей следующей церемонии, пишет издание "The Hollywood Reporter".

Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс удостоится награды за упорство
Фото: flickr.com by The Conmunity - Pop Culture Geek is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Среди будущих лауреатов награды числится экс-звезда фильмов "Marvel"  Джонатан Мейджорс. Сообщается, что актёр получит премию за упорство. Её удостаиваются люди, которые "продолжают вдохновлять, независимо от того, с какими невзгодами они сталкиваются".

В 2023-м бывшая девушка Джонатана Мейджорса обвинила его в насилии по отношению к ней. Суд признал актёра виновным в апреле 2024-го и приговорил к году посещений специальных консультаций по противодействию домашнему насилию. При этом от кандидатуры Джонатана Мейджорса отказались многие крупные американские бренды.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова У выдающегося химика прошлого наука и семейная жизнь шли рука об руку Сергей Лебедев
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Последние материалы
Стресс приводит к преждевременному старению организма
Осуждённый актёр Джонатан Мейджорс удостоится награды за упорство
В МФТИ создан робот-гуманоид с ИИ вместо мозга для работы среди людей
Гастроэнтеролог Кашух рассказала, кому не желательно употреблять квас
Пешие походы в России стремительно набирают популярность
Употребление алкоголя в самолетах может представлять скрытую опасность
Эксперт назвал сильные стороны недооценённого автомобиля Ford Mondeo
Как поддержать укладку в жару и сохранить ее до вечера
Собчак назвала список самых модных российских женщин
Рыбопромышленники Сахалина приглашают студотряды в свои проекты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников