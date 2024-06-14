Сериал "Слово пацана" стал главным триумфатором премии АПКиТ
Сериал "Слово пацана" удостоился 9 престижных премий АПКиТ
1:15
Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назвала лауреатов своей XI премии. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".
Фото: flickr.com by cogdogblog is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" оказался главным триумфатором церемонии. Лента удостоилась 9 наград:
- Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);
- Лучший актёр сериала — Рузиль Минекаев;
- Лучший актёр второго плана в сериале — Никита Кологривый;
- Лучшая актриса второго плана в сериале — Юлия Александрова;
- Лучшая режиссёрская работа — Жора Крыжовников;
- Лучшая сценарная работа — Жора Крыжовников, Андрей Золотарёв, Роберт Гараев;
- Лучшая работа кастинг-директора — Анастасия Багирова.
Были отмечены и другие проекты. Среди них, например, есть "Вызов" Клима Шипенко и "По щучьему велению" Александра Войтинского. Картины назвали лучшими полнометражными художественными фильмами.
Впервые вручение премии АПКиТ состоялось в 2013-м. Наградой отмечают самые лучшие сериалы и фильмы прошлого года, а также участников кинопроизводственного процесса.
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Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру
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