Сериал "Слово пацана" стал главным триумфатором премии АПКиТ

Сериал "Слово пацана" удостоился 9 престижных премий АПКиТ

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино

Ассоциация продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) назвала лауреатов своей XI премии. Об этом пишет издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Сериал Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" оказался главным триумфатором церемонии. Лента удостоилась 9 наград:

Лучший онлайн-сериал (7 и более серий);

Лучший актёр сериала — Рузиль Минекаев ;

; Лучший актёр второго плана в сериале — Никита Кологривый ;

; Лучшая актриса второго плана в сериале — Юлия Александрова ;

; Лучшая режиссёрская работа — Жора Крыжовников;

Лучшая сценарная работа — Жора Крыжовников, Андрей Золотарёв , Роберт Гараев ;

, ; Лучшая работа кастинг-директора — Анастасия Багирова.

Были отмечены и другие проекты. Среди них, например, есть "Вызов" Клима Шипенко и "По щучьему велению" Александра Войтинского. Картины назвали лучшими полнометражными художественными фильмами.

Впервые вручение премии АПКиТ состоялось в 2013-м. Наградой отмечают самые лучшие сериалы и фильмы прошлого года, а также участников кинопроизводственного процесса.