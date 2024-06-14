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В Будапеште состоялся показ фильма "Онегин" в кинотеатре "Пушкин"

В Будапеште состоялась премьера фильма "Онегин" по случаю 225-летия Пушкина

0:50
Кино

В четверг в столице Венгрии состоялась премьера фильма "Онегин". Показ провели в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет агентство ТАСС.

В Будапеште состоялась премьера фильма "Онегин" по случаю 225-летия Пушкина
Фото: pixabay.com by [1] is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сообщается, что зрительский зал кинотеатра "Пушкин" был полон. Перед началом просмотра директор Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов объявил, что заведение получило своё название в честь Александра Пушкина в 1948 году. При этом сам кинотеатр расположен рядом с улицей, которая была названа именем поэта.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Японии показали российские фильмы "Сказка о царе Салтане" и "Руслан и Людмила" в честь 225-летия Александра Пушкина.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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