В Будапеште состоялся показ фильма "Онегин" в кинотеатре "Пушкин"

В Будапеште состоялась премьера фильма "Онегин" по случаю 225-летия Пушкина

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В четверг в столице Венгрии состоялась премьера фильма "Онегин". Показ провели в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет агентство ТАСС.

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Сообщается, что зрительский зал кинотеатра "Пушкин" был полон. Перед началом просмотра директор Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов объявил, что заведение получило своё название в честь Александра Пушкина в 1948 году. При этом сам кинотеатр расположен рядом с улицей, которая была названа именем поэта.

Ранее Pravda.Ru писала, что в Японии показали российские фильмы "Сказка о царе Салтане" и "Руслан и Людмила" в честь 225-летия Александра Пушкина.