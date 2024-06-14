В четверг в столице Венгрии состоялась премьера фильма "Онегин". Показ провели в честь 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Об этом пишет агентство ТАСС.
Сообщается, что зрительский зал кинотеатра "Пушкин" был полон. Перед началом просмотра директор Российского культурного центра в Будапеште Валерий Платонов объявил, что заведение получило своё название в честь Александра Пушкина в 1948 году. При этом сам кинотеатр расположен рядом с улицей, которая была названа именем поэта.
Ранее Pravda.Ru писала, что в Японии показали российские фильмы "Сказка о царе Салтане" и "Руслан и Людмила" в честь 225-летия Александра Пушкина.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.