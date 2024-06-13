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Хайпануть хочешь: Екатерина Климова поругалась с дочерью во время интервью

Екатерина Климова отказалась обсуждать алименты от Петренко со своей дочерью

Кино

46-летняя актриса Екатерина Климова, известная своей красотой и талантом, рассказала старшей дочери о судебных разбирательствах, связанных с алиментами от Игоря Петренко.

Екатерина Климова отказалась обсуждать алименты от Петренко со своей дочерью
Фото: commons.wikimedia.org by Илья Игнатович is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Климова является одной из самых популярных актрис в отечественном кинематографе. За свою жизнь она трижды была замужем и от каждого из своих мужей родила детей.

Обычно Климова не любит общаться с прессой, но её старшая дочь, 22-летняя Елизавета окончившая журфак, захотела взять интервью у своей знаменитой матери. И первым же своим вопросом обидела актрису, спросив о судебных тяжбах с Игорем Петренко.

"Слушай, насчет Игоря. Я видела много статей насчет алиментов, подаренных домов… А где это все?" — задала она вопрос маме.

Екатерина ответила, что идут судебные разбирательства, и она не хочет обсуждать на людях неприглядные стороны своей жизни.

"Хайпануть хочешь… У всех нас есть проблемы со здоровьем, проблемы духовного плана, зависимости. Эти проблемы нужно исправлять с помощью профессионалов. Я не хочу жаловаться на свою судьбу людям, у которых еще больше проблем, чем у меня", — высказалась звезда.

Также актриса пояснила, что не ходит на ток-шоу, потому что предпочитает говорить о чём-то интересном. Она не хочет нарушать чьи-то личные границы обсуждая чужие проблемы за деньги — даже большие —, которые ей неоднократно предлагали на телевидении.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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