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В космос не отправят: Максим Аверин раскрыл своё отношение к экстремальным сценам в кино

Максим Аверин рассказал о подготовке к экшн-сценам в 12 сезоне "Склифосовского"

1:10
Кино

В Москве продолжаются съёмки 12-го сезона популярного сериала "Склифосовский". Помимо привычных историй о медицинских работниках и развязок сложных ситуаций, оставшихся неразрешёнными в предыдущих сезонах, зрителей ждут захватывающие сцены в стиле боевиков.

Максим Аверин рассказал о подготовке к экшн-сценам в 12 сезоне "Склифосовского"
Фото: upload.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under CC BY-SA 4.0

Телезрители смогут увидеть, на что готов пойти Олег Брагин ради спасения своей семьи. Сериал будет транслироваться на канале "Россия", где ранее выходили предыдущие сезоны.

Исполнитель главной роли, актёр Максим Аверин, поделился с журналистами, как он готовился к съёмкам экстремальных сцен.

По его словам, в России есть много людей, которые подвергают свою жизнь гораздо большему риску, поэтому актёр не считает уместным жаловаться на страдания и какие-то особенные испытания во время съёмок.

Для Аверина экшн — это просто демонстрация его способностей, и в этом "нет ничего сложного, опасного или выдающегося".

"Есть сценарий, работа и мои возможности. Но, наверное, из-за возраста меня уже не отправят в космос", — пошутил актёр.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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