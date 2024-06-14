Не было даже тени измены: почему расстались Екатерина Климова и Гела Месхи

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, и поклонники были рады за актёров. Их союз казался красивым и гармоничным, но через четыре года сказке пришёл конец. Супруги расстались, и их не смогло удержать друг возле друга даже рождение дочери.
Принято считать, будто Месхи изменил Климовой. Эта версия стала распространённой, и мало кому приходило в голову, что дело совсем в другом, а между тем Месхи был верен Климовой, как и она ему.
Как призналась сама Екатерина в одном интервью, причиной развода стал загруженный график их обоих. Из-за этого она не могла проводить с мужем достаточно времени. Редко видясь, они постепенно превратились в чужих людей.
Климова рассуждала о том, что любви требуется постоянная подпитка. Нужно часто быть рядом с любимым человеком, в таком случае чувства не угаснут. Также актриса сетовала на то, что актёры в силу своей профессии вынуждены сниматься в эротических сценах, что тоже не может положительно сказаться на отношениях с мужем или женой.
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