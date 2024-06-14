Не было даже тени измены: почему расстались Екатерина Климова и Гела Месхи

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Екатерина Климова и Гела Месхи не смогли сохранить любовь не из-за измен

1:12
Кино

Екатерина Климова и Гела Месхи поженились в 2015 году, и поклонники были рады за актёров. Их союз казался красивым и гармоничным, но через четыре года сказке пришёл конец. Супруги расстались, и их не смогло удержать друг возле друга даже рождение дочери.

Екатерина Климова и Гела Месхи не смогли сохранить любовь не из-за измен
Фото: flickr.com by Michael Palmer is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Принято считать, будто Месхи изменил Климовой. Эта версия стала распространённой, и мало кому приходило в голову, что дело совсем в другом, а между тем Месхи был верен Климовой, как и она ему.

Как призналась сама Екатерина в одном интервью, причиной развода стал загруженный график их обоих. Из-за этого она не могла проводить с мужем достаточно времени. Редко видясь, они постепенно превратились в чужих людей.

Климова рассуждала о том, что любви требуется постоянная подпитка. Нужно часто быть рядом с любимым человеком, в таком случае чувства не угаснут. Также актриса сетовала на то, что актёры в силу своей профессии вынуждены сниматься в эротических сценах, что тоже не может положительно сказаться на отношениях с мужем или женой.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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