Пользователи Сети назвали худший фильм с участием Натальи Крачковской

Наталья Крачковская не всегда снималась в удачных фильмах

1:07 Your browser does not support the audio element. Кино

Наталья Крачковская знаменита по фильмам "Иван Васильевич меняет профессию", "12 стульев", "Не может быть!", "Покровские ворота" и многим другим.

Фото: flickr.com by Kelly Marine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Даже когда Крачковская появляется в маленьком эпизоде, её участие всегда украшает фильм, поскольку актриса отличается яркостью и колоритом, однако иногда она снималась в далеко не самых удачных лентах.

В 2003 году Крачковская снялась в фильме Михаила Кокшенова "Жизнь кувырком", в котором показана история мошенников, открывших школу нянечек и педагогов и взявших бездомных в качестве сотрудников.

Кроме Крачковской, в фильме снялись Александр Панкратов-Чёрный, Алексей Булдаков, Юрий Чернов и другие известные актёры, однако даже их талантливая игра не заставила зрителей полюбить этот фильм. Пользователи Сети находят нелепыми и диалоги, и образы персонажей, и сам сюжет. Один из зрителей признался, что не смог выдержать и 15 минут от начала фильма.