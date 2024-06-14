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Поклонники обратили внимание на фирменный жест Леонардо Ди Каприо, который он повторяет в каждом фильме

У Леонардо Ди Каприо есть свой собственный фирменный жест

1:01
Кино

Леонардо Ди Каприо известен не только по "Титанику", но и по множеству других фильмов, в которых он воплотил абсолютно разные образы и характеры.

У Леонардо Ди Каприо есть свой собственный фирменный жест
Фото: ipernity.com by Siebbi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Режиссёры любят приглашать Ди Каприо, потому что знают, что он никогда не подведёт. Актёр ответственно относится к своей работе, никогда не опаздывает на съёмочную площадку и всегда проявляет усердие, чтобы добиться нужного результата, однако поклонники заметили кое-что общее, присущее всем его героям.

Если персонаж, которого играет Ди Каприо, чем-то разгневан, он обязательно поджимает плечи и яростно тычет пальцем в своего собеседника. Такое происходило в фильмах "Начало", "Волк с Уолл-стрит", "Однажды в... Голливуде" и "Джанго освобождённый".

Несмотря на то что звезда не разнообразит проявление гнева в фильмах, поклонники смотрят на это не как на самоплагиат, а как на фирменную "фишку", потому что она всегда приходится к месту и очень идёт героям Ди Каприо.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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