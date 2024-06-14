Том Хэнкс плачет, Стивен Спилберг пересматривает: этот советский фильм полюбился голливудским звёздам

Том Хэнкс и Стивен Спилберг любят один и тот же советский фильм

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

Советское кино не оставляет равнодушными не только российских зрителей, но и голливудских звёзд. Это неудивительно, ведь ленты, снятые в советское время, отличаются мудростью, глубиной и душевностью.

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons CC0 License

Том Хэнкс не может сдержать слёз, когда смотрит фильм Михаила Калатозова "Летят журавли". Актёра потрясла история двух влюблённых, которых разлучила война и которые хотели верить в чудо, но были обречены потерять друг друга навсегда. "Летят журавли" — невероятно жизненный и пронзительный фильм, воспевающий любовь и гуманизм.

Солидарен с Хэнксом и Стивен Спилберг. Один раз увидев эту драму, режиссёр записал её в список своих самых любимых фильмов и теперь часто её пересматривает.

В фильме Калатозова снялись Алексей Баталов и Татьяна Самойлова. "Летят журавли" стал победителем на Каннском фестивале в 1958 году.