Том Хэнкс плачет, Стивен Спилберг пересматривает: этот советский фильм полюбился голливудским звёздам

Советское кино не оставляет равнодушными не только российских зрителей, но и голливудских звёзд. Это неудивительно, ведь ленты, снятые в советское время, отличаются мудростью, глубиной и душевностью.
Том Хэнкс не может сдержать слёз, когда смотрит фильм Михаила Калатозова "Летят журавли". Актёра потрясла история двух влюблённых, которых разлучила война и которые хотели верить в чудо, но были обречены потерять друг друга навсегда. "Летят журавли" — невероятно жизненный и пронзительный фильм, воспевающий любовь и гуманизм.
Солидарен с Хэнксом и Стивен Спилберг. Один раз увидев эту драму, режиссёр записал её в список своих самых любимых фильмов и теперь часто её пересматривает.
В фильме Калатозова снялись Алексей Баталов и Татьяна Самойлова. "Летят журавли" стал победителем на Каннском фестивале в 1958 году.
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.