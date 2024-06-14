Мерьем Узерли рассказала, похожа ли она по характеру на свою героиню Хюррем из "Великолепного века"

Хюррем из "Великолепного века" вызывает разные чувства у зрителей. Одни считают, что Сулейману можно только позавидовать, потому что ему досталась такая идеальная возлюбленная, другие же, напротив, относятся к Хюррем как к жестокому монстру. Мерьем Узерли, исполнившая роль наложницы, а в дальнейшем жены султана, раскрыла собственное отношение к героине.
Узерли восхищает в Хюррем ум, находчивость, проницательность и умение поддержать интересную беседу. Как и многие люди, актриса прежде считала, что жительницам гарема достаточно быть красивыми и обольстительными, чтобы расположить к себе султана, но, снимаясь в "Великолепном веке", она поняла, что дело далеко не в одной только красоте.
Звезда "Великолепного века" в процессе съёмок осознала, что только сильная женщина, какой была Хюррем, могла рассчитывать на любовь повелителя. Однако, признавая ряд положительных качеств Хюррем, Узерли не может не согласиться с тем, что эта героиня была коварной.
Порой поведение Хюррем внушало ужас Узерли. Актриса даже боялась стать похожей на свою героиню и повторяла себе, что поступки, которые совершает Хюррем, недопустимы для Мерьем.
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