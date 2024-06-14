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Мерьем Узерли рассказала, похожа ли она по характеру на свою героиню Хюррем из "Великолепного века"

Мерьем Узерли раскрыла своё отношение к Хюррем из "Великолепного века"

Кино

Хюррем из "Великолепного века" вызывает разные чувства у зрителей. Одни считают, что Сулейману можно только позавидовать, потому что ему досталась такая идеальная возлюбленная, другие же, напротив, относятся к Хюррем как к жестокому монстру. Мерьем Узерли, исполнившая роль наложницы, а в дальнейшем жены султана, раскрыла собственное отношение к героине.

Мерьем Узерли раскрыла своё отношение к Хюррем из "Великолепного века"
Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Girotto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Узерли восхищает в Хюррем ум, находчивость, проницательность и умение поддержать интересную беседу. Как и многие люди, актриса прежде считала, что жительницам гарема достаточно быть красивыми и обольстительными, чтобы расположить к себе султана, но, снимаясь в "Великолепном веке", она поняла, что дело далеко не в одной только красоте.

Звезда "Великолепного века" в процессе съёмок осознала, что только сильная женщина, какой была Хюррем, могла рассчитывать на любовь повелителя. Однако, признавая ряд положительных качеств Хюррем, Узерли не может не согласиться с тем, что эта героиня была коварной.

Порой поведение Хюррем внушало ужас Узерли. Актриса даже боялась стать похожей на свою героиню и повторяла себе, что поступки, которые совершает Хюррем, недопустимы для Мерьем.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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