Мерьем Узерли рассказала, похожа ли она по характеру на свою героиню Хюррем из "Великолепного века"

Хюррем из "Великолепного века" вызывает разные чувства у зрителей. Одни считают, что Сулейману можно только позавидовать, потому что ему досталась такая идеальная возлюбленная, другие же, напротив, относятся к Хюррем как к жестокому монстру. Мерьем Узерли, исполнившая роль наложницы, а в дальнейшем жены султана, раскрыла собственное отношение к героине.

Фото: commons.wikimedia.org by Mauro Girotto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic