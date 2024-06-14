Максим Аверин рассказал, почему он скрывает свою личную жизнь и как относится к разводам

Максим Аверин не из тех актёров, которые с удовольствием рассказывают о личной жизни. Он делает всё, чтобы её скрывать, поэтому заинтригованные поклонники распускают о нём многочисленные слухи и приписывают ему романы с такими актрисами, как Мария Куликова, Мария Порошина или Анна Якунина.
Звезду сериала "Склифосовский" огорчает такое отношение к себе со стороны публики. Он предпочёл бы, чтобы зрители больше интересовались его ролями в кино и театре, а не пытались бы докопаться до того, что он хочет хранить в секрете.
Единственное, в чём признался актёр, — это в том, как трепетно он относится к любви и в целом к человеческим отношениям.
"Я не понимаю людей, которые разводятся и ведут себя чудовищно по отношению друг к другу. Благодари! Там же было хорошо! Человек способен первым протянуть руку, первым быть добрее. Наверное, эти мысли тоже пришли ко мне с опытом", — поделился Аверин в интервью изданию StarHit.
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