Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажиров Qatar Airways заперли в самолете без кондиционера на 3,5 часа
Шесть способов сделать макияж устойчивым при ношении солнцезащитных очков
ESF предупредила о недопустимости контакта любых мокрых предметов с электроприборами
Дочь Владимира Винокура поздравила отца и мать с золотой свадьбой
756 000 суданцев столкнутся с голодом в ближайшие месяцы
Число заложенных автомобилей в России выросло на 60% за 5 месяцев 2024 года
Мыши на МКС развили необычную двигательную активность через две недели после запуска
Хаски — неприхотливые собаки с покладистым характером
Решение Минздрава РФ: в выпечку будут добавлять йодированную соль
Максим Аверин рассказал, почему он скрывает свою личную жизнь и как относится к разводам

Максим Аверин приоткрыл своё отношение к любви и расставаниям

1:04
Кино

Максим Аверин не из тех актёров, которые с удовольствием рассказывают о личной жизни. Он делает всё, чтобы её скрывать, поэтому заинтригованные поклонники распускают о нём многочисленные слухи и приписывают ему романы с такими актрисами, как Мария Куликова, Мария Порошина или Анна Якунина.

Максим Аверин приоткрыл своё отношение к любви и расставаниям
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Звезду сериала "Склифосовский" огорчает такое отношение к себе со стороны публики. Он предпочёл бы, чтобы зрители больше интересовались его ролями в кино и театре, а не пытались бы докопаться до того, что он хочет хранить в секрете.

Единственное, в чём признался актёр, — это в том, как трепетно он относится к любви и в целом к человеческим отношениям.

"Я не понимаю людей, которые разводятся и ведут себя чудовищно по отношению друг к другу. Благодари! Там же было хорошо! Человек способен первым протянуть руку, первым быть добрее. Наверное, эти мысли тоже пришли ко мне с опытом", — поделился Аверин в интервью изданию StarHit.

 

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра.

Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев Как не попадаться на неприятельскую пропаганду по поводу СВО Андрей Николаев Для снятия риска ядерной войны СВО нужно закончить в сжатые сроки Виктор Пахомов
"Сама выкопала себе яму": Яна Поплавская обвинила Лию Ахеджакову в потере популярности
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Самые ласковые: какие породы кошек обладают уникальным характером
Последние материалы
Дочь Владимира Винокура поздравила отца и мать с золотой свадьбой
756 000 суданцев столкнутся с голодом в ближайшие месяцы
Максим Аверин приоткрыл своё отношение к любви и расставаниям
Число заложенных автомобилей в России выросло на 60% за 5 месяцев 2024 года
Мыши на МКС развили необычную двигательную активность через две недели после запуска
Хаски — неприхотливые собаки с покладистым характером
Решение Минздрава РФ: в выпечку будут добавлять йодированную соль
Ущерб от майских заморозков не убедил садоводов страховать урожай
Почему туристы все чаще выбирают апартаменты вместо отелей в России
Мёд и молоко: почему стоит начать использовать эту косметику прямо сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников