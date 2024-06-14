Не "Брат" и не "Брат 2": фильм Балабанова, который американцы считают вторым "Криминальным чтивом"

Американцам нравятся фильмы Алексея Балабанова. Жители Штатов отмечают в них реализм, который только усиливает переживания зрителей за героев. В основном фильмы Балабанова — это драмы или трагедии, однако режиссёр был не прочь иногда посмеяться и повеселить свою публику.
Снятая в 2005 году комедия "Жмурки" пришлась по душе американцам. Они оценили чёрный юмор, гротескные образы боссов криминального мира и в целом сатиру над российским обществом 90-х.
Жители США сравнили этот фильм с "Криминальным чтивом" Квентина Тарантино. Разные культуры и менталитеты не помешали американцам проникнуться всем, что они увидели на экране. Они даже признали, что "Жмурки" получились лучше "Криминального чтива", хотя и отметили, что перестрелки у Тарантино выглядят эпичнее.
В комедии "Жмурки" снялись Алексей Панин*, Никита Михалков, Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков и другие актёры.
* — признан иноагентом, террористом и экстремистом в РФ.
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