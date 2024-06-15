Новая часть "Мира Юрского периода" выйдет 2 июля 2025 года

Стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода"

0:40 Your browser does not support the audio element. Кино

На этой неделе стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода". Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Фото: Wikipedia by Jynus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В качестве режиссёра картины выступит Гарет Эдвардс. В актёрском составе можно будет увидеть Мануэля Рульфо, Скарлетт Йоханссон, Джонатана Бейли и других. Премьера фильма должна состояться 2 июля 2025 года.

Подробности сюжета картины пока не сообщаются. Однако известно, что в фильме снова покажут появление динозавров в современном мире. Кроме того, он не будет связан с последней трилогией.