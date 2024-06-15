Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Озоноразрушающие газы исчезают быстрее, чем прогнозировалось
Витамин Е защищает от образования тромбов
Не каждый может себе позволить: дуриан в Китае стал символом высокого статуса
News18.com: привычки во время обеда, которые мешают похудеть
Pegasus Airlines объявила о распродаже билетов
NASA: найден взрыв звезды, случившийся около 12 млрд лет назад
Слава поделилась о том, как неудачная пластика повлияла на её психическое состояние
Окрашивание волос, которое выбирают несмотря на то, что вышло из моды
Зелёный чай считается самым полезным
Новая часть "Мира Юрского периода" выйдет 2 июля 2025 года

Стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода"

0:40
Кино

На этой неделе стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода". Об этом пишет портал "The Hollywood Handle".

Стартовали съёмки новой части "Мира Юрского периода"
Фото: Wikipedia by Jynus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В качестве режиссёра картины выступит Гарет Эдвардс. В актёрском составе можно будет увидеть Мануэля Рульфо, Скарлетт Йоханссон, Джонатана Бейли и других. Премьера фильма должна состояться 2 июля 2025 года. 

Подробности сюжета картины пока не сообщаются. Однако известно, что в фильме снова покажут появление динозавров в современном мире. Кроме того, он не будет связан с последней трилогией.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Томаты начнут наливаться: в июне проведите эту подкормку — значительно повысит урожай

Чтобы томаты завязывали плоды, обязательно проведите подкормку в июне.

Чем важно подкормить томаты в июне?
Как приготовить Islak Kek — популярный турецкий влажный шоколадный пирог
Готовим знаменитый турецкий Islak Kek: влажный, пропитанный сиропом шоколадный пирог
Подкормка лука в июне: обязательно внесите это для роста луковиц — овощ вырастет крупным и вкусным
Кислород боролся за выживание и победил: стали известны подробности об атмосфере Земли 2,5 миллиарда лет назад
Афганский гость в королевском дворце Абу-Даби: причины и выводы Александр Трубин Мирный план Путина по Украине отвергнут. Последствия: у РФ будут новые субъекты Любовь Степушова Страны Глобального Юга из-за лжи Киева стали отказываться от "мирного саммита" Дмитрий Плотников
Ленивые, но ласковые: топ-5 пород кошек для любителей тишины и порядка
Как получить крупные и плотные кочаны капусты: проверенные способы подкормки
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Ранний урожай кабачков: 6 проверенных способов обогнать соседей
Последние материалы
Окрашивание волос, которое выбирают несмотря на то, что вышло из моды
Слава поделилась о том, как неудачная пластика повлияла на её психическое состояние
Зелёный чай считается самым полезным
Стали известны марки автомобилей, которые чаще остальных отправляются на штрафстоянку
Выбираем лучшие препараты для обработки томатов
Express: самыми вредными для здоровья являются готовые покупные бутерброды
Студент из Краснодара выиграл поездку в Арктику на Всероссийском форуме
Самыми опасными собаками оказались не ротвейлеры и не бультерьеры
По "Времени приключений" снимут 2 мультсериала и фильм
Врач назвала продукты, которые не рекомендуется употреблять автолюбителям
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников