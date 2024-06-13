В столице России пройдёт кинофестиваль об участниках СВО — "RT.Док: Время наших героев"

В Москве состоится кинофестиваль о героях СВО

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино

На площадке выставки-форума "Россия" состоится международный фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов.

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Мероприятие будет посвящено героям специальной военной операции и пройдёт с 28 по 30 июня. В программу войдут 13 фильмов. Зрители увидят картины о бойцах и военных медиках, добровольцах фронта и тыла, а также о других участниках СВО.

"Наш фестиваль о тех людях, которые сами себя героями не считают. Кто просто любит Родину и готов ей служить до последнего. Кто защищает Россию, нашу правду и наш русский мир. Наши фильмы об очень правильных людях, которые делают правильное дело", — рассказала Маргарита Симоньян, главный редактор "RT".

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