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Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" выйдет в кинотеатрах России

Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России

0:37
Кино

Фильм "Парни без сахара" с Уиллом Смитом покажут в кинотеатрах России. Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Новости".

Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России
Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В картине Уилл Смит исполнит одну из ключевых ролей. В фильме покажут историю о группе ветеранов Ирака. Они будут пресекать крупные преступные сделки, а деньги оставлять на свои нужды. Тем не менее, пока неизвестно, когда проект "Парни без сахара" выйдет в нашей стране: съёмки ещё не начались.

Ранее Pravda.Ru писала, что Уилл Смит хотел забрать домой собаку со съёмок фильма "Я — Легенда".

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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