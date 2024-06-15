Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" выйдет в кинотеатрах России

Фильм с Уиллом Смитом "Парни без сахара" покажут в России

0:37 Your browser does not support the audio element. Кино

Фильм "Парни без сахара" с Уиллом Смитом покажут в кинотеатрах России. Об этом пишет Telegram-канал "Кинопоиск | Новости".

Фото: flickr.com by Dick Thomas Johnson is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

В картине Уилл Смит исполнит одну из ключевых ролей. В фильме покажут историю о группе ветеранов Ирака. Они будут пресекать крупные преступные сделки, а деньги оставлять на свои нужды. Тем не менее, пока неизвестно, когда проект "Парни без сахара" выйдет в нашей стране: съёмки ещё не начались.

Ранее Pravda.Ru писала, что Уилл Смит хотел забрать домой собаку со съёмок фильма "Я — Легенда".