По мультсериалу "Время приключений" снимут 3 новых проекта

По "Времени приключений" снимут 2 мультсериала и фильм

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино

По анимационной ленте "Время приключений" снимут фильм и 2 мультсериала. Об этом пишет издание "Variety".

Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известно, что первый из мультсериалов получит название "Время приключений: Побочные квесты". Согласно сюжету предстоящей картины, Финн является ребёнком. Герой мечтает об эпических квестах и битвах с монстрами вместе со своим лучшим другом Псом Джейком. Что касается второго мультсериала, то в нём покажут приключения игровой приставки главных героев — БиМо.

О фильме пока известно мало. Однако одними из его аниматоров выступят Ребекка Шугар и Патрик МакХейл. Ранее они работали над оригинальной картиной.

Мультсериал "Время приключений" выходил с 2010 по 2018 год. По сюжету мальчик и пёс, который может принимать различные формы, исследуют постапокалиптический мир.