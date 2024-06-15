По мультсериалу "Время приключений" снимут 3 новых проекта

По анимационной ленте "Время приключений" снимут фильм и 2 мультсериала. Об этом пишет издание "Variety".
Известно, что первый из мультсериалов получит название "Время приключений: Побочные квесты". Согласно сюжету предстоящей картины, Финн является ребёнком. Герой мечтает об эпических квестах и битвах с монстрами вместе со своим лучшим другом Псом Джейком. Что касается второго мультсериала, то в нём покажут приключения игровой приставки главных героев — БиМо.
О фильме пока известно мало. Однако одними из его аниматоров выступят Ребекка Шугар и Патрик МакХейл. Ранее они работали над оригинальной картиной.
Мультсериал "Время приключений" выходил с 2010 по 2018 год. По сюжету мальчик и пёс, который может принимать различные формы, исследуют постапокалиптический мир.
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