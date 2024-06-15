По мультсериалу "Время приключений" снимут 3 новых проекта

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По "Времени приключений" снимут 2 мультсериала и фильм

1:01
Кино

По анимационной ленте "Время приключений" снимут фильм и 2 мультсериала. Об этом пишет издание "Variety".

По "Времени приключений" снимут 2 мультсериала и фильм
Фото: commons.wikimedia.org by Marianna Amill is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Известно, что первый из мультсериалов получит название "Время приключений: Побочные квесты". Согласно сюжету предстоящей картины, Финн является ребёнком. Герой мечтает об эпических квестах и битвах с монстрами вместе со своим лучшим другом Псом Джейком. Что касается второго мультсериала, то в нём покажут приключения игровой приставки главных героев — БиМо. 

О фильме пока известно мало. Однако одними из его аниматоров выступят Ребекка Шугар и Патрик МакХейл. Ранее они работали над оригинальной картиной.

Мультсериал "Время приключений" выходил с 2010 по 2018 год. По сюжету мальчик и пёс, который может принимать различные формы, исследуют постапокалиптический мир.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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