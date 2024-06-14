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В Великобритании начались съёмки продолжения сериала "Захваченный рейс"

Начались съёмки второго сезона "Захваченного рейса"

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Кино

В Великобритании стартовали съёмки второго сезона ленты "Захваченный рейс". Об этом пишет портал "Deadline".

Начались съёмки второго сезона "Захваченного рейса"
Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Главную роль снова исполнит Идрис Эльба. При этом актёрский состав сериала пополнят 3 новых человека — Тоби Джонс ("Шерлок"), Лиза Викари ("Тьма") и Кристиана Пауль ("Двойник"). Известно, что производство ленты будет длиться как минимум несколько месяцев, а премьера продолжения состоится в 2025 году.

По сюжету первого сезона "Захваченного рейса" Сэм Нельсон должен лететь из Дубая в Лондон. Он садится в самолёт, который неожиданно захватывает группа террористов. Главный герой вместе с другими пассажирами готовится дать им отпор.

Автор Анастасия Афонина
Анастасия Афонина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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