В Великобритании начались съёмки продолжения сериала "Захваченный рейс"

В Великобритании стартовали съёмки второго сезона ленты "Захваченный рейс". Об этом пишет портал "Deadline".
Главную роль снова исполнит Идрис Эльба. При этом актёрский состав сериала пополнят 3 новых человека — Тоби Джонс ("Шерлок"), Лиза Викари ("Тьма") и Кристиана Пауль ("Двойник"). Известно, что производство ленты будет длиться как минимум несколько месяцев, а премьера продолжения состоится в 2025 году.
По сюжету первого сезона "Захваченного рейса" Сэм Нельсон должен лететь из Дубая в Лондон. Он садится в самолёт, который неожиданно захватывает группа террористов. Главный герой вместе с другими пассажирами готовится дать им отпор.
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