В России стартовали съёмки полнометражного фильма "Простоквашино"

Сарик Андреасян начал снимать фильм "Простоквашино"

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Начались съёмки фильма "Простоквашино" по мотивам повести Эдуарда Успенского "Дядя Фёдор, пёс и кот". Они стартовали на студии "Амедиа". Об этом пишет издание "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Газпром-Медиа Холдинга".

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Режиссёр и продюсер картины Сарик Андреасян пообещал своим проектом отдать дань уважения работам писателя, а также оригинальному мультфильму.

"Я хочу заверить зрителей, что всё будет сделано в лучших традициях мирового качества. Эта история о взрослении не теряет актуальности, она близка абсолютно каждому, и мы расскажем её на современном киноязык", — заявил Сарик Андреасян.

При этом известно, что в предстоящем фильме актёры будут находиться в кадре вместе с анимационными персонажами. Кроме того, действие картины развернётся во времена Советского Союза.

Ранее Pravda.Ru писала, что в России создадут франшизу по произведениям Корнея Чуковского.