Звезда "Постучись в мою дверь" Мелиса Дёнгель рассказала, какую кухню любит

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Мелиса Дёнгель призналась, что любит русскую кухню. Об этом она рассказала изданию "Известия".

Турецкая актриса сообщила, что у неё русское происхождение. Поэтому её мать довольно часто готовит русские блюда. В частности Мелиса Дёнгель любит борщ, сельдь под шубой и оливье.

"Моя мама жила в Севастополе. И да, я русская по происхождению, то есть по материнской линии. Я люблю борщ, "шубу", люблю новогодний оливье. Конечно, есть ещё много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю. Я бы сказала, что русская кухня — одна из моих любимых в мире", — рассказала актриса.